PADOVA Al via lunedì prossimo i tamponi nei quartieri. Si parte dalla Sacra Famiglia dove dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14. Trenta pazienti di uno dei medici di base che operano nel rione potranno sottoporsi al tampone nella sala pubblica di piazza Napoli, al piano terra della Fornace Carotta. «E' la prima richiesta che abbiamo ricevuto dai sindacati dei medici ha spiegato ieri l'assessore al Decentramento Francesca Benciolini nei prossimi giorni contiamo di ricevere altre richieste e, quindi, procederemo all'assegnazione degli altri spazi che abbiamo messo a disposizione un po' in tutta la città».

Molti professionisti, infatti, esercitano all'interno dei condomini, una circostanza che potrebbe determinare delle situazioni di promiscuità tra chi abita nel palazzo e i possibili contagiati che devono sottoporsi al tampone.

«Abbiamo voluto perfezionare un'intesa con i sindacati di categoria per la concessione di alcune sale pubbliche che andranno ad accogliere questo servizio fondamentale per contrastare il Covid 19 ha detto ancora l'assessore - Gli spazi rimarranno a disposizione dei medici e dei loro pazienti dalle 10 alle 16, dal lunedì al sabato. Poi ogni professionista tarerà i suoi orari a seconda delle esigenze. Nei prossimi mesi queste sale saranno utilizzate anche per le vaccinazioni anti Coronavirus». «Per quel che riguarda il quartiere 2 ha detto ancora Benciolini metteremo a disposizione le sale di via Da Ponte e di via Pontevigodazere. Disponibili saranno anche gli spazi di via Beffagna a Granze, la sala Pisani a Camin e la sala La Pira in via Tonzing al Pescarotto. Passando, poi al quartiere 4, si potranno fare i tamponi nella sala di via Piovese e in quella di via Pinelli. Saranno disponibili anche le sale di via Varese e di via Siracusa nel quartiere 5.

Della partita fanno poi parte la sala Barison in via Metelli, il centro anziani in via Delle Cave e la sala riunioni in via monsignor Rosso a Sacro Cuore». «Alcuni medici di Santa Croce ha concluso l'esponente della lista Lorenzoni ci hanno chiesto degli spazi che, purtroppo, non sono presenti all'interno del quartiere. Proprio per questo stiamo valutando la possibilità, in collaborazione con la Protezione civile, di montare in zona una tensostruttura». Tra le ipotesi in campo c'è quella di installarla a ridosso dello stadio Appiani o all'interno del Velodromo Monti. Per questioni logistiche, però, non è escluso che, alla fine, la struttura possa trovare spazio in un angolo di Prato della Valle.

