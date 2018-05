Sabato strage di patenti: uno su 8 è ubriaco al volante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTROLLOPADOVA Strage di patenti sabato notte alle porte di Padova. Un automobilista su 8, tra quelli fermati dalla polizia stradale, è rimasto a piedi sulla strada dei vivai. Una strage: su 183 persone al volante, che hanno dovuto accostare su richiesta degli agenti per i controlli con alcol test e kit per rilevare l'uso di stupefacenti, ben 21 sono state trovate con tassi alcolemici superiori al consentito e tre di queste avevano anche fatto uso di droghe. A tutte è stata revocata la patente, 15 si sono beccate anche una denuncia per...