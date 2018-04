S. Lazzaro e città: il piano e gli impegni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lunedì sera il consiglio comunale ha votato sì al doppio polo ospedaliero: 19 voti favorevoli, 12 contrari e un non votante. La seduta ha dato seguito all'accordo sottoscritto il 21 dicembre scorso dal presidente della Regione Luca Zaia e dal sindaco Sergio Giordani, intesa che ha per obiettivo la realizzazione del nuovo Policlinico a Padova Est e la riqualificazione dell'area di via Giustiniani. Un'operazione da 700 milioni di euro d'investimento (500 per la nuova opera e 200 per il Giustinianeo), che consentirà di avere novecento posti...