S'abbronza in terrazza, a 58 anni muore al sole

LA TRAGEDIAPADOVA È stato stroncato dal caldo mentre prendeva il sole in terrazza. L'afa di questi giorni ha causato la morte di Franco Panfili, 58 anni, che viveva con la sorella Sonia in via San Michele Arcangelo 5, proprio di fronte all'omonima chiesa di Torre. Se n'è andato mentre si godeva il sole che tanto amava ma che, sabato pomeriggio, gli è costato la vita.Ieri pomeriggio Sonia era in casa insieme all'altra sorella Gabriella. Franco lascia anche il fratello Gilberto. Sonia non sa darsi pace, si chiede se avrebbe potuto salvarlo....