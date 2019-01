«Rubo perché la pensione non basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA «Olio, burro, pistacchi, formaggio. Sì, è vero, ho rubato al supermercato. Non sono una ladra, ma ho paura di non arrivare alla fine del mese». A parlare, con le guance rosse per la vergogna, è una signora di settantacinque anni che vive da mezzo secolo a Ponte di Brenta. Racconta tutto quello che è successo sabato pomeriggio al supermercato Prix di via San Marco, poi si interrompe e comincia a piangere. «Ho sbagliato, ho fatto una sciocchezza - confida asciugandosi quelle stesse guance -. Pensavo che non se ne sarebbe mai...