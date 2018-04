Rubavano le valige dei turisti sui treni: ladro in cella, denunciato il complice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTROLLIPADOVA Si erano specializzati nel furto dei bagagli a bordo dei treni, ma la polfer li ha presi con le mani nel sacco: Zoran Ibrahimovic, 45enne bosniaco, è finito in manette, denunciato, invece, il complice 33enne albanese. I due stranieri avevano una predilezione per le valigie dei convogli ad alta velocità, le Frecce di Trenitalia e Italo, spesso dal bottino più appetibile. Avevano affinato la tecnica al punto tale da agire e confondersi come dei perfetti viaggiatori di prima classe, talvolta esibendo anche il bigliettoai...