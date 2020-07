CRIMINALITÀ

PADOVA Pensavano di farla franca. Che con il caldo tutti avessero le finestre chiuse per godersi l'aria condizionata e non potessero, così, sentire i rumori della strada. Invece qualcuno si è accorto che i due stavano rovistando in un appartamento e cercavano di fuggire calandosi dal terrazzino del piano rialzato. E così i ladri sono stati sorpresi con la refurtiva addosso mentre cercavano di scappare dalla palazzina di via Veronesi, a Santa Rita, appena svaligiata.

La Squadra mobile ha arrestato per furto in abitazione in concorso Laurentiu Iulian, romeno di 22 anni e Mamadou Bah, ventidue anni, guineano con permesso di soggiorno per asilo politico, entrambi senza fissa dimora: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

I due stranieri giovedì sera sono arrivati in via Veronese dove un vicino li ha notati entrare in un'abitazione in quel momento vuota: sono riusciti a penetrare all'interno dopo aver scavalcato una recinzione. Il dirimpettaio, dunque, ha dato l'allarme al 113.

All'esterno del condominio sono arrivati gli agenti che hanno pizzicato i ladri con ancora in braccio la refurtiva, intenti a fuggire. Il romeno si era calato dalla finestra del primo piano e aveva con sé vari strumenti musicali appena trafugati dall'appartamento mentre il secondo è stato bloccato poco dopo in sella a una bici da donna con passeggino posteriore mentre cercava di allontanarsi.

Pure il mezzo a due ruote con cui tentavano di fuggire è risultato rubato, sempre dallo stesso stabile. Entrambi sono stati portati nelle camere di sicurezza in Questura: venerdì mattina, dopo la direttissima, per i due malviventi si sono spalancate le porte del carcere. Nella stradina residenziale ci sono solamente palazzine di condomini costruite intorno agli anni Sessanta. Sotto i garage, sopra, a partire da un piano rialzato, due o tre piani, tutti dotati di almeno un balcone. Facile per i ladri arrampicarsi attraverso questi e penetrare negli appartamenti.

«L'altra sera ho visto i lampeggianti - racconta un anziano che abita davanti a dove è avvenuto il furto - e poi mi sono accorto che stavano portando via questi due ragazzi in manette. Nell'appartamento dove hanno tentato di rubare abita un giovane che suona e vende strumenti musicali, Avranno pensato che quelli valgono qualcosa».

M.Lucc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA