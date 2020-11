RUBANO La ripresa delle lezioni in sala a giugno nel pieno rispetto del protocollo anticontagio a cui le titolati della scuola di danza Scarpette Rosse di Rubano hanno aggiunto, con un investimento di 10 mila euro, un sistema di sanificazione al plasma freddo degli ambienti garantendo il massimo della sicurezza. Ma oggi Anna Sadocco e Lucia Perin titolari della storica scuola di danza, che festeggia 40 anni di attività, sono costrette nuovamente al fermo delle lezioni di danza.

Come state vivendo questo secondo stop?

«Lo riteniamo assolutamente immotivato, non solo ci siamo attenute scrupolosamente ai protocolli per riaprire dopo il lockdown, ma abbiamo fatto di più con un investimento importante per i nuovi impianti di sanificazione per ambienti chiusi».

Avete dovuto rivedere anche l'organizzazione della scuola?

«Abbiamo sale molto grandi e questo ci ha permesso di muoverci in spazi adeguati, ogni sala, poi, ha un suo ingresso indipendente e non c'è promiscuità fra i gruppi. Mascherina sempre negli spaia comuni, niente docce, e sacche chiuse».

E se la riapertura dovesse slittare dopo il 24 novembre?

«Questo sarebbe un grosso problema: abbiamo 8 insegnanti che lavorano con noi e che ora sono a casa, e se la scuola dovesse continuare a rimanere chiusa non so come faremo. In questi mesi abbiamo avuto la forte vicinanza delle famiglie dei nostri alunni, abbiamo 160 iscritti, ma la scuola deve riprendere la sua missione. La danza, ma tutto lo sport, è indispensabile per il benessere del fisico e della mente, soprattutto nei giovani, oltre a rafforzare le difese immunitarie. Senza dimenticare anche che la danza è cultura e disciplina».

