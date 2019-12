Rubano l'auto col bimbo a bordo e si schiantano: 3 nomadi in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSALTOCANDIANA Rubano l'auto di un papà con dentro il figlio di 8 anni. Il genitore si aggrappa alla portiera e viene trascinato per un centinaio di metri. Poi il bandito si schianta violentemente contro la macchina dei compici. Tre nomadi, due fratelli di 23 e 19 anni e un cugino di 26, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. La tragedia si è sfiorata l'altra sera, intorno alle 18,l in via Rialto a Candiana, proprio davanti all'abitazione delle vittime dei tre giovani rapinatori, tutti ospiti di un campo nomadi a...