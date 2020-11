ALLARME

PADOVA Colpiva con lo stesso modus operandi, approfittando delle strade deserte a causa della chiusura anticipata alle 18 dei locali. Franck Oliver Nogheu, 25enne camerunense noto come ladro seriale, è stato arrestato dalla polizia che dopo l'uscita dell'ultimo decreto Conte ha rafforzato i controlli serali. Così come aveva fatto molte altre volte, Nogheu ha agito nella notte tra venerdì e ieri, quando per strada ci sono poche anime, e ha deciso di colpire la rosticceria All'aeroporto di via Sorio. Come sempre ha rotto una finestra a ribalta e ha usato la bicicletta come scala per arrampicarsi agilmente, intrufolandosi all'interno. Ha puntato dritto verso la cassa e ha preso tutto quello che c'era, banconote e monetine, per un totale di 105 euro lasciando stare cibo e bevande all'interno del negozio. Quando è uscito si è trovato di fronte il titolare della rosticceria, un 67enne eritreo, accorso non appena è stato avvisato dal sistema di allarme che qualcosa non andava. Svegliato di soprassalto è corso a vedere cosa stesse succedendo, trovandosi faccia a faccia con l'altro. Una situazione non nuova per Nogheu che sapeva cosa doveva fare: neutralizzare l'uomo e scappare più veloce che poteva, prima che arrivasse la polizia o che il titolare della rosticceria avesse il tempo di chiamare aiuto. Così ha afferrato la bicicletta che lo aveva aiutato nella scalata alla finestra e l'ha lanciata contro il proprietario del locale per rallentarlo. L'uomo è caduto sotto il peso del mezzo a due ruote. Poi il rapinatore è fuggito di corsa verso il centro, cercando di allontanarsi in velocità dal luogo del misfatto e far perdere le sue tracce prima che le forze dell'ordine dessero il via alla caccia all'uomo.

VOLANTI

Nel frattempo una pattuglia della sezione Volanti stava perlustrando la zona proprio per verificare che tutto fosse in ordine, visto che dopo le 18, quando i locali chiudono, ci sono molte meno persone in giro e questo rende in qualche modo più facile l'attività dei ladri. I poliziotti hanno riconosciuto subito il ragazzo perché già arrestato e denunciato diverse volte, così si sono lanciati all'inseguimento. Una volta bloccato lo hanno perquisito trovando il marsupio che nascondeva la refurtiva sotto la giacca. In quel momento è giunto di corsa e con il fiatone il titolare della rosticceria appena derubata che ha riconosciuto il 25enne e ha raccontato tutta la vicenda agli agenti. Un copione che il 25enne conosceva bene ormai. Manette ai polsi, Nogheu è stato portato ancora una volta negli uffici della questura, in stato di arresto per tentata rapina impropria. Lo stesso reato del quale era stato accusato lo scorso mercoledì, quando aveva rapinato lo Snack bar di via Annibale da Bassano, all'Arcella. Anche in quel caso era montato in piedi sulla bicicletta, aveva rotto la finestrella sopra la porta e si era introdotto all'interno del locale, rubando il fondo cassa di una novantina di euro. Mentre stava uscendo era arrivato il titolare e quella volta aveva guadagnato la fuga a suon di spintoni, mettendo in atto una vera e propria colluttazione con l'esercente. Ma anche in quell'occasione non era riuscito a fare molta strada: era stato arrestato e portato in questura per il verbale. Nogheu ha anche commesso diversi furti in appartamento prima di specializzarsi nei colpi a bar e ristoranti, utilizzando sempre lo stesso modus operandi, ormai rodato. Il tribunale ha deciso che dovrà rimanere agli arresti domiciliari presso la residenza della sorella che abita in provincia di Bologna.

Silvia Moranduzzo

