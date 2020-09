L'INTERVENTO

PADOVA E' sempre costante l'attenzione della Polizia locale ai furti negli esercizi commerciali: martedi verso le 17, agenti in borghese del reparto di Polizia giudiziaria sono intervenuti in via Roma 41, dove il personale del negozio Pull&Bear aveva segnalato la presenza di un ragazzo che era uscito dal negozio dopo essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento per una valore di circa 90 euro dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. Poco dopo gli agenti hanno bloccato un ventenne serbo, Omar Ahmetovic. Il giovane aveva con sé un paio di sacche sportive all'interno delle quali erano presenti non solo la refurtiva ma anche svariati altri capi di abbigliamento appena sottratti dal vicino negozio H&M, per un valore di circa 140 euro. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, l'ultimo dei quali commesso meno di ventiquattr'ore prima a Milano, sempre ai danni di un negozio di abbigliamento.

I vestiti sono stai immediatamente restituiti ai due negozi, mentre il giovane è stato trasferito negli uffici del Comando di Polizia municipale di via Liberi in stato di arresto. Al giudizio direttissimo, per il giovane serbo, già gravato da decreto di espulsione, è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Padova.

