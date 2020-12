L'ALLARME

PADOVA Altri tre decessi, e anche nuovi focolai in case di riposo finora Covid-free. Non si placa lo stillicidio nelle case di riposo, dove gli anziani vengono aggrediti dal Coronavirus. Il tragico elenco dei decessi si allunga di giorno in giorno.

LA SESTA VITTIMA

Ieri mattina un altro ospite della Casa di Riposo di via Roma a Noventa Padovana è deceduto per Coronavirus. É un anziano di 93 anni con il quadro clinico già compromesso da precedenti patologie. É la sesta vittima dallo scorso 5 dicembre. «Stiamo affrontando un'emergenza molto delicata - dice il direttore Devide Colombo - Il virus è stato letale in persone già con un quadro clinico compromesso. Ci stiamo muovendo per salvaguardare la salute di tutti, mettendo in campo tutti i dispositivi in nostro possesso». Rivolgendosi ai familiari degli ospiti prosegue: «Occorre mantenere lucidità. Ogni giorno è una lotta. Il nostro personale sfida costantemente la morte pur di essere d'aiuto agli anziani. Stiamo cercando di limitare i danni con la speranza che l'emergenza possa avere presto una fine». I vertici della Casa di Riposo fanno inoltre sapere che anche nei giorni di festività sarà garantito il servizio al centralino per rispondere alle chiamate dei familiari.

LA SITUAZIONE

Resta gravissima la situazione al Craup di Piove di Sacco, il Centro Residenziale per Anziani Umberto I, dove sono saliti a 20 i decessi tra gli anziani ospiti accolti nella casa soggiorno San Rocco. Nella tarda serata di mercoledì all'ospedale di Schiavonia è deceduta Cecilia Violato Trovò, di 90 anni. Un secondo decesso nella mattinata di ieri all'interno della Rsa piovese, dove è spirata Giulia Angelina. Sempre più preoccupato il presidente dell'Ipab piovese Bruno Coccato, che fa il punto della situazione della casa di riposo che ha oltre 200 degenti e altrettanti operatori, nelle due case soggiorno San Rocco e Botta. «Siamo davvero addolorati per l'elevato numero di pazienti che sono deceduti anche a causa del Coronavirus. In questo momento il dato positivo è che non vi sono nuovi positivi, nè tra gli ospiti, nè tra il personale».

A RUBANO

Un focolaio si è sviluppato anche all'Opera Provvidenza Sant'Antonio di Sarmeola, struttura residenziale per persone con disabilità gestita dalla fondazione religiosa Opera della Provvidenza di Sant'Antonio: 570 ospiti di cui 12 positivi. Tra personale e suore sono a casa in quarantena 45 persone, perché positive o perché contatti di positivi. «Ogni settimana incontro una delegazione di rappresentanti dei nuclei per fare il punto della situazione spiega il direttore sanitario Emanuele Vignali E tutti gli ospiti positivi sono stati allontanati dagli altri nel nucleo Covid. Si è verificata un po' di confusione solo il primo giorno di passaggio dallo schema vecchio, con il test ogni 8 giorni, a quello nuovo, con il test ogni 4 giorni. Per il resto la situazione è sempre stata tranquilla».

LA DIFFUSIONE

Una trentina di anziani e una decina di operatori positivi al Bonora e una ventina di contagiati oltre a dieci lavoratori di una cooperativa alla struttura per anziani Don Orione a Trebaseleghe. Il virus non risparmia nessuno ed è tornato all'interno del centro per anziani Anna Maria Moretti Bonora a Camposampiero. A Trebaseleghe invece il Coronavirus è entrato per la prima volta. «C'è preoccupazione - affermano i direttori dei due centri, Stefano Gallo e don Bruno Libralesso - però, al momento, la sintomatologia dei casi positivi è gestibile all'interno delle nostre strutture». A Camposampiero la situazione è in continua evoluzione. «Purtroppo il fattore esterno dei nostri operatori che inevitabilmente hanno una vita privata è determinante - afferma sconsolato il direttore del Bonora, Stefano Gallo - Noi abbiamo applicato tutti i protocolli previsti per legge: gli oltre 200 ospiti della struttura sono sistemati in aree di colore diverso a seconda della malattia o meno. Siamo in difficoltà perchè usiamo degli strumenti non attendibili per capire velocemente la situazione dei contagiati. Non utilizziamo i tamponi molecolari ma siamo dotati solo di quelli rapidi: ecco allora che per ridurre i tempi d'attesa delle risposte dei test abbiamo deciso di somministrare ai dipendenti della nostra struttura i prelievi rapidi ogni quattro giorni anziché ogni otto giorni come fino a qualche giorno fa. É chiaro che stiamo assistendo al fallimento di un sistema. Il virus è inevitabilmente entrato in tutte le Rsa del Veneto».

Covid free dall'inizio della pandemia, anche al Don Orione è entrato il Covid. Il direttore don Bruno Libralesso parla di una situazione sotto controllo. «Purtroppo dieci giorni fa sono entrati i primi virus portati da dipendenti che l'avevano in casa - dichiara il responsabile della casa di riposo di Trebaseleghe - Attualmente abbiamo una ventina di ospiti contagiati ma tutti asintomatici, così pure sono asintomatici i dieci dipendenti in quarantena a casa loro. Nessuno è ricoverato in ospedale».

