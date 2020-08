LA SITUAZIONE

PADOVA Strade come fiumi di acqua e fango, alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento, tegole spostate e pali della linea elettrica e del telefono piegati.

Addirittura una casa con problemi di stabilità e la famiglia che la abita in strada in attesa della verifica dei vigili del fuoco.

Il temporale di ieri non ha risparmiato la fascia di territorio compresa fra Bastia di Rovolon e la frazione di Montemerlo a Cervarese Santa Croce mettendo in allerta i residenti che hanno vissuto lunghi minuti di tensione.

IL FORTUNALE

La violenta pioggia, accompagnata dalle forti raffiche di vento, ha lasciato il segno in questa fascia di territorio ai piedi dei Colli Euganei. E se da un lato non sembrano essere stati allagati i piani terra delle abitazioni, come spesso accade quando si abbattono questi forti temporali, l'emergenza a cui dover far fonte è stata quella degli alberi, cartelli stradali abbattuti, danneggiamenti ad alcuni tetti delle abitazioni e linee elettriche interrotte.

All'opera i carabinieri della compagnia di Abano del colonnello Marco Turrini, allertata la protezione civile a Rovolon dove ieri sera il sindaco, Maria Elena Singaglia, e il vicesindaco, Ermanno Magagnin, erano in sopralluogo nel territorio per avere chiara la situazione.

Un vasto allagamento alla sede stradale ha interessato la rotatoria di via Roma all'ingresso della frazione di Bastia, mentre è stata chiusa al traffico via Monte Cereo a causa di alcuni alberi caduti sulla sede stradale. Un albero è caduto anche in via Palazzina, da Rovolon verso Carbonara, altri sono stati abbattuti anche in via Ponte Valli e in via Pozzetto. Qui è stato danneggiato pure un tratto delle linee elettrica tenendo al buio una famiglia.

«Abbiamo subito attivato il nostro centro operativo comunale con la nostra protezione civile - ha detto il sindaco Sinigaglia -, è stata una bomba d'acqua che si è concentrata in questa zona causando l'abbattimento di alberi lungo le strade, ma anche nelle singole proprietà».

A CERVARESE

Stessa situazione vissuta anche a Cervarese dove i danni maggiori si sono verificati nella zona di Montemerlo, anche qui alberi e cartelli stradali abbattuti. Attivata dal sindaco Massimo Campagnolo la protezione civile, impegnata per tutta la sera negli interventi di messa in sicurezza delle piante cadute.

Qui il vento ha causato anche alcuni danni ai coperti di alcune case, e divelti i gazebo nei giardini. «Subito abbiamo allertato la nostra protezione civile - ha detto il sindaco Campagnolo e gli operatori del comune per intervenire e avere un quadro esatto dell'emergenza».

IL CAPOLUOGO

Il maltempo ha sferzato anche la città. Nel pomeriggio, infatti, la forte pioggia che si è abbattuta sul quartiere di Brusegana ha creato degli allagamenti lungo via Dei Colli.

«Purtroppo è un fenomeno che si ripropone ciclicamente ha commentato in serata il vicesindaco Andrea Micalizzi assieme ad AcegasApsAmga stiamo cercando di capire a cosa è legato il problema per poi risolverlo».

Un problema che potrebbe avere qualche collegamento con la presenza di gradi alberi lungo la sede stradale. Alberi che, con le loro foglie, potrebbero ostruire le caditoie e quindi bloccare l'acqua che, altrimenti , dovrebbe defluire. Attorno alle 19 e 30, invece, una pattuglia della Polizia municipale è intervenuta in tangenziale perché un albero si è abbattuto su un tratto di competenza del Comune di Albignasego.

La presenza della pianta ha creato più di qualche problema alla circolazione in entrata e in uscita dalla città.

Barbara Turetta

Alberto Rodighiero

