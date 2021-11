Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROVIGO Il Rovigo Calcio conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato e si porta a soli due punti dalla vetta del girone E di Prima categoria. Contro il Guarda Veneta Crespino la vittoria non è mai stata in discussione, nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione diretta, comminata a De Simone. Il fantasista dei biancoazzurri nell'ultima uscita, ossia la trasferta a Fossò mercoledì sera negli ottavi del Trofeo...