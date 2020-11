Uniti, contro il Coronavirus. La collaborazione tra Rotary Club Padova Est e Futurlab di Limena, azienda specializzata nella vendita di strumentazione diagnostica, ha permesso di dotare il laboratorio di analisi dell'Unità operativa complessa Malattie infettive e tropicali dell'Azienda ospedaliera, diretta da Annamaria Cattelan, di Dymind D7- CRP. Si tratta di un'innovativa apparecchiatura per la diagnostica su pazienti affetti da Covid-19 viene installata in Italia per la prima volta: è in grado di ridurre in maniera considerevole i tempi di analisi dei campioni di sangue in quanto dosa contemporaneamente due parametri fondamentali, ovvero i globuli bianchi (normalmente abbassati in corso di infezione virale) e la Proteina C Reattiva i cui valori aumentano in modo significativo sin dall'inizio, in quei pazienti che hanno incontrato l'infezione. Il valore della strumentazione è di oltre 19mila euro. «È la prima volta che abbiamo a disposizione - osserva Cattelan - una strumentazione che permette di fare esami di laboratorio in tempo reale. In questo momento, nel nostro reparto sono ricoverati tanti pazienti Covid-19, con brutte polmoniti, ai quali dobbiamo effettuare analisi in urgenza. Così arriveremo a diagnosi più rapide e a terapie più efficaci». F.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA