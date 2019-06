Rossi: «È un mezzo superato bisogna puntare sul filobus»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PAREREPADOVA «La politica quando intende comportarsi come il buon padre di famiglia guarda a mezzi realmente ecologici, di costo contenuto e finanziati con importi ragionevoli e non impattanti sull'economia dell'intero Paese». Così Paolo Rossi, già presidente Aps. «La linea del tram una volta realizzata è fissa per sempre, i bus invece sono flessibili nel percorso, rispettano realmente l'ambiente in quanto non rallentano i flussi di traffico - esordisce - il tram purtroppo contribuisce a inquinare, rallentando il traffico: si pensi...