Rossano Galtarossa, campione olimpico di canoa, ha contratto il Covid a settembre 2020, quando ancora non era possibile vaccinarsi.

Ha avuto paura?

«La paura era diventare tutt'uno con il frigorifero! Ci posso scherzare perché sono stato fortunato: gli effetti erano leggeri. Ma ammetto che vedere il tampone positivo inizialmente non mi ha dato una bella sensazione. Mi sono subito chiesto cosa sarebbe successo».

Come ha capito di avere contratto il Covid?

«Se ne è accorta mia moglie perché erano due giorni che dicevo di essere stanco. È una frase che non sono solito dire. Io ci davo poco peso, immaginavo fosse lo stress del periodo che mi vedeva impegnato mentalmente su più situazioni lavorative. Ma la spossatezza non passava e lei mi ha fatto fare quel tampone».

Cosa ricorda di quei giorni?

«Mi ascoltavo molto. Controllavo il respiro, prestavo attenzione al mio corpo, ai sensi, quasi a voler capire se continuava a funzionare tutto. Probabilmente si è trattato di una forma leggera».

A parte l'isolamento

«Quello è stato terribile. Sono stato oltre un mese chiuso in casa perché, nonostante i sintomi irrisori, dopo 15 giorni il tampone continuava a essere positivo. Nel frattempo avevo iniziato ad allenarmi da solo nella mia stanza».

Ora, a più di un anno di distanza, è rimasta qualche traccia?

«No. Per fortuna si è esaurito tutto in quel periodo di reclusione e noia, condite dal dispiacere per avere costretto anche mia figlia alla quarantena proprio all'inizio della prima media. Per il resto, ho subito informato tutti i miei contatti, ma nessuno è risultato contagiato: la mia carica virale era davvero bassa».

Era stato pochi mesi prima uno dei volti della campagna del Comune di Padova per l'uso della mascherina.

«Certo! Per non parlare di quanto ho stressato i miei collaboratori sull'uso delle protezioni. Quando mi sono ammalato, hanno iniziato a prendermi in giro, eppure è successo. All'inizio non ci credeva nessuno. Persino il medico mi aveva preso per ipocondriaco: si è convinto solo con il referto alla mano».

I.R.

