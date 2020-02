IL FATTO

TREBASELEGHE In mezzo alla campagna, in questi giorni di nebbia, l'umidità ti penetra nelle ossa anche se te ne stai ranicchiato sotto al piumone. Se per di più manca il riscaldamento in casa, dormire al freddo diventa impossibile. Così Giorgio Cazzaro, settant'anni, già provato dai suoi problemi di salute, l'altra notte ha tentato di trovare conforto nel tepore di una stufetta elettrica. Stufetta che prendeva la corrente da una presa multipla dove erano allacciati altri elettrodomestici.

Quanto è bastato, pochi minuti prima delle 4, a surriscaldarla e a provocare le scintille di un cortocircuito. Ad alimentare l'incendio è stato il vario materiale ammassato nella stanzetta dove il settantenne aveva trovato ospitalità, nella casa di via delle Lunghe a Trebaseleghe, di proprietà dell'amico Mario Mason, che l'aveva salvato qualche anno fa da una vita da senzatetto.

Poche fiamme, ma tanto fumo, che ha soffocato nel sonno l'anziano. Quando il padrone dell'abitazione e gli altri tre ospiti che dormivano al primo piano hanno sentito l'odore di bruciato mentre il fumo acre penetrava anche nelle loro camere, per Cazzaro era ormai troppo tardi.

I SOCCORSI

Mason, assieme agli altri tre occupanti, due braccianti serbi residenti nell'abitazione coi due anziani e un loro ospite, ha cercato di entrare nella camera di Cazzaro, ma il fumo denso e nero glie l'ha impedito. Con gli occhi arrossati e pieni di lacrime per l'irritazione, i quattro hanno chiamato aiuto e in pochi minuti pompieri, sanitari del Suem e carabinieri di Trebaseleghe sono arrivati sul posto. I vigili del fuoco con la maschera e le bambole d'ossigeno sono entrati nell'abitazione e hanno trascinato fuori a braccia il settantenne.

Il personale del 118 ha tentato in tutte le maniere di rianimare l'anziano. Per più di mezz'ora gli hanno praticato il massaggio cardiaco. È stato usato anche il defibrillatore, ma il cuore di Giorgio Cazzaro aveva smesso di battere per sempre. L'intossicazione da fumo è stata letale. Forse la vittima non si è nemmeno resa conto di quello che stava succedendo ed è passata dal sonno alla morte senza accorgersene. Così almeno sperano i vicini di casa che, svegliati da un inusuale trambusto per quella stradina sterrata e senza illuminazione che si perde nella campagna, hanno assistito impotenti ai soccorsi.

La casa di Mason è stata ristrutturata negli anni scorsi. È un'abitazione grande, dipinta di giallo, in cui trovavano alloggio il proprietario, la vittima, i due braccianti serbi che Mason aveva accolto in casa sua visto che non potevano permettersi altro alloggio - tutti residenti lì, al civico 43 - e un altro italiano che si era fermato dagli amici per la notte. Ognuno aveva a disposizione una sua camera, Cazzaro al piano terra, anche per i suoi problemi di salute, e gli altri nelle stanze al piano superiore.

Per i vigili del fuoco il rogo è stato accidentale e causato dal cortocircuito della ciabatta elettrica a cui era collegata la stufetta e anche altre prese multiple. I rilievi, invece, sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno poi ascoltato la testimonianza degli altri occupanti, nessuno dei quali ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L'INTERVENTO

Era ormai mattina, verso le 7.30, quando il sindaco Antonella Zoggia è stata informata di quanto accaduto nella tragica notte di Trebaseleghe. La situazione precaria di Cazzaro era ben nota agli uffici comunali perché l'anziano, che in passato si era ridotto anche a vivere per strada e che sopravviveva con una pensione sociale, aveva gravi problemi di salute e, inoltre, era noto per essere un accumulatore seriale. Aveva l'abitudine, infatti, di portare in casa e raccogliere gli oggetti più disparati, carte, cartoni, giornali, vestiti, stracci, soprammobili. Così tanti che a volte è stato necessario l'intervento del Comune per smaltire la grossa quantità di rifiuti.

«Sono stata svegliata dai soccorritori perché uno degli abitanti era deceduto purtroppo. C'era bisogno di sistemare le persone presenti visto che la casa è stata dichiarata inagibile. Lì dentro erano residenti in quattro e in più c'era un ospite. Abbiamo contattato i familiari di tutti e abbiamo trovato loro un'altra sistemazione. Chi il figlio, chi la sorella. siamo desolati per quanto successo».

