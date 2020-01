Rivoluzione parcheggi

LE POTENZIALITÁ

PADOVA Il nuovo piano dei parcheggi di Padova è in elaborazione ed è la prima cosa di cui ha bisogno la città nel 2020. Gli interventi random condotti fino a questo momento vanno ricondotti a una strategia razionale, prima di evitare il caos e le polemiche. Questo infatti, come abbiamo detto, sarà l'anno della mobilità, con l'apertura dei cantieri del tram e la sistemazione di alcune delle aree più delicate. Pensiamo alla Prandina che entrerà in possesso del Comune a primavera, non appena conclusa la bonifica di via Anelli. Si aggiunge la mancanza da oggi del park Boschetti strategico per il centro, e di contro la mancanza di un sistema di informazione sui posti disponibili che indirizzi gli automobilisti senza farli girare a vuoto. E ancora la chiusura di piazza Insurrezione che non significa solo perdere 126 posti auto ma anche i 112 di via Risorgimento e Martiri della Libertà, altrimenti le auto ci arriveranno comunque per cercare posto Più i 40 di corso Milano.

Il park Europa torna in dotazione ad Aps ma ha già dimezzato i posti da 280 a 130. E infine entro l'estate, il tempo di fare la gara per 33 telecamere, scatterà la nuova zona rossa in ztl, che blinderà anche il duomo e respingerà ancora di più le auto dal centro anche se l'amministrazione promette orari più elastici, consentendo l'ingresso il sabato e la domenica entro le mura.

La troika al lavoro da ottobre, composta da Diego Galiazzo, l'ingegnere chiamato come responsabile anche del progetto Sir 3 esperto di elaborazione dati dei flussi, Danilo Guarti, caposettore Urbanistica e l'assessore alla Mobilità Lorenzoni per prima cosa deve muoversi su un dato: quante auto si potranno mettere dentro l'ex caserma Prandina fra via Orsini e corso Milano, dando per assodato che un parcheggio ci sarà. È indispensabile ad esempio per compensare la perdita di posti su corso Milano, Insurrezione e vie limitrofe, ma soprattutto come attestamento a ovest. E mentre la discussione è ancora calda perchè qualcuno non ne vorrebbe sentire parlare, pensando che sia a sua volta un attrattore di traffico dentro le mura, dalle prime simulazioni fatte il dado è tratto: ci stanno fino a 650 posti auto con spazio pure per un parco. Non saranno i mille posti che chiedono i commercianti ma sono senza dubbio più del doppio della capienza attuale. Toccherà all'amministrazione decidere cosa fare.

Molti dei disagi sono provocati dal fatto che ora la sosta è gratuita dunque i pendolari arrivano tutti insieme alla mattina e lasciano l'auto fino a sera. Così il parcheggio non serve nemmeno ai commercianti. Ma quando sarà a pagamento la storia cambierà. Meno occupazione e più rotazione: così 650 posti sono un miracolo. In ogni caso bisognerà farci passare una strada all'interno magari ripristinando su via Orsini il vecchio terrapieno che c'era fino all'inizio del secolo scorso. In fondo lo chiedono tutti, dagli ambientalisti ai cittadini responsabili di Habitus e Incivilis. Ma questo si rifletterà sull'intera circolazione che vedrebbe giocoforza il ripristino a doppio senso di via Volturno.

