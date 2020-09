L'UNIVERSITÀ

PADOVA L'università di Padova non si ferma davanti all'emergenza coronavirus e si prepara ad accogliere 40 mila studenti in aula tra meno di un mese. Con i primi test d'ingresso è partito il countdown per il nuovo anno accademico, da ottobre tutti i 188 corsi di studio dell'ateneo patavino garantiranno lezioni sia in presenza che da remoto con il supporto di tecnologie di ultima generazione.

Ne ha parlato il rettore Rosario Rizzuto ieri mattina, in Fiera, a margine delle prove di ammissione ai corsi di laurea con il numero programmato nazionale di Medicina. «I test d'ingresso rappresentano una prova generale di ciò che sarà il primo semestre - dichiara Rizzuto - Secondo le stime frequenteranno le lezioni in presenza 40mila studenti, circa 10mila le seguiranno da casa. Rivedere i volti degli studenti e percepire le loro ambizioni e il coraggio di guardare avanti è molto confortante. L'università è un luogo fisico dove ci si incontra e la vera sfida è stata far rientrare in sicurezza gli studenti in aula. Il test di Medicina, con oltre tremila persone è da considerarsi un successo e un punto di partenza». Rizzuto ha poi specificato che nel caso di un nuovo lockdown il Bo sarà pronto a dare risposte concrete: «l'ultimo semestre abbiamo svolto 150 mila ore di lezione: ogni giorno tutti i nostri corsi hanno svolto le lezioni da remoto. Se necessario faremo altrettanto».

INVESTIMENTI

Sono stati investiti oltre 3 milioni di euro per affittare nuovi spazi in Fiera, al cinema Pio X, nelle parrocchie e per installare sistemi di live streaming, grazie ai quali gli studenti potranno intervenire da remoto. Tra le novità anti-Covid c'è anche l'estensione dell'orario delle lezioni a turni. Tutte le aule universitarie infatti saranno occupate dal mattino alla sera durante la settimana e il sabato mattina. Dove possibile, come ad esempio nei padiglioni fieristici, i banchi saranno distanziati di un metro l'uno dall'altro. In tutti gli altri casi sarà riorganizzato il layout di aule e laboratori con l'occupazione di postazioni alternate a scacchiera.

«Ci siamo dati un obiettivo ambizioso afferma Rizzuto - quello di avere tutti i nostri corsi di laurea in presenza, con gli studenti che incontrano i professori. È chiaro che i corsi con un alto numero di partecipanti saranno a turni, dovendo garantire sempre le distanze di sicurezza e i flussi. I ragazzi saranno in aula per una lezione e in streaming per quella successiva. È da maggio che lavoriamo per ottenere questi risultati: l'università di Padova deve tornare a essere un luogo di persone che fanno cultura e scienza. Devo dire che altri atenei non si sono presi questo rischio». Con l'avanzare della crisi, il Bo ha promosso un piano di aiuti economici dedicato agli studenti in difficoltà per 13 milioni. Il pacchetto è così suddiviso: 8,5 milioni di euro aiuteranno pendolari e fuori sede a sostenere le spese di trasporti e affitti, altri 3,5 milioni garantiranno internet gratis per tutti e infine un milione di euro sarà destinato all'acquisto di computer per le matricole.

RICHIESTE

«Ci siamo presi un impegno morale e abbiamo investito una cifra superiore a quella trasferita ai nostri dipartimenti per la ricerca scientifica - specifica Rizzuto - Le nostre misure si associano alla detassazione già prevista dal Dl Rilancio. Molti studenti hanno già fatto richiesta della Sim per la connessione e tanti altri per il contributo per l'affitto o il trasporto pubblico. Ciò fa pensare che, nonostante l'emergenza, i ragazzi non hanno cambiato il loro progetto di vita. E anche se viaggiare è più difficile e la crisi economica sta mettendo in ginocchio altri Paesi, abbiamo 1.250 pre-immatricolazioni dall'estero contro le 700 dell'anno scorso. È un segno di fiducia verso il Veneto e l'Italia».

Elisa Fais

