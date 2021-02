Un grande evento per tenere alta l'attenzione sul tema. Lo organizza il movimento Maestre dello spettacolo Veneto ed è fissato per martedì 23 febbraio dalle 17 alle 19 in piazza Garibaldi a Padova.

«È passato un anno dall'ultimo giorno di lavoro nello spettacolo e negli eventi.

Troviamoci a Padova per un'altra iniziativa - scrivono gli organizzatori - Da un anno il mondo degli eventi è bloccato per contenere la pandemia.

Da un anno lavoratrici e lavoratori del settore si incontrano, confrontano e mobilitano a ogni livello per portare alla politica le loro istanze, nel tentativo di riformare questo comparto che è insidiato da iniquità, tossicità e zone grigie normative».

Ecco poi l'obiettivo: «Abbiamo bisogno, come diciamo da un anno, di rivedere tutte le regole del nostro settore che è oramai allo stremo. Abbiamo bisogno di ricominciare i tavoli tecnici, territoriali e nazionali, perché non possiamo lasciare al caso la ripartenza e perché abbiamo estremo bisogno di discutere forme di tutela al reddito, tutela del lavoro, diritti, norme.

Ci servono visibilità, supporto politico e aiuto istituzionale.

Chiamiamo per il 23 febbraio un sit-in davanti al Teatro Verdi di Padova»

G.Pip.

