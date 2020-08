IL TAVOLO

PADOVA Vertice all'Ufficio Scolastico Provinciale ieri mattina in vista dell'ormai prossima apertura dell'anno scolastico. Si è discusso del trasporto pubblico e di come renderlo sicuro per le centinaia di studenti che frequentano gli istituti cittadini. Il responsabile scolastico provinciale Roberto Natale, il consigliere provinciale delegato ai trasporti Elisa Venturini ed i rappresentanti di BusItalia Veneto hanno analizzato i diversi scenari che potrebbero prospettarsi. A tutt'oggi infatti il Ministero non ha ancora redatto le norme definitive e quindi, a oggi, i mezzi di trasporto pubblico, autobus e tram, viaggeranno con capienza al 100%. «L'incontro è stato svolto in un clima di grande collaborazione, tutti sono molto disponibili a trovare la soluzione migliore. Lo scenario ancora non è definito. Potrebbe intervenire la decisione di diminuire la capienza dei mezzi abbiamo quindi vagliato tutte le possibili varianti - ha spiegato Natale - i rappresentanti di BusItalia hanno illustrato il piano approntato già lo scorso luglio che verrà attuato se non cambierà l'indirizzo da parte del Ministero preposto».

L'ORGANIZZAZIONE

Il piano prevede che il servizio di trasporto pubblico riprenda il 14 settembre, data di avvio del nuovo anno scolastico con la modalità organizzativa di quello dello scorso anno. Si prevede però, per garantire la sicurezza degli studenti, l'aggiunta di specifiche corse dirette ai poli scolastici cittadini. Ci saranno autobus che porteranno gli studenti al Severi e Curiel, al Cornaro e Gramsci, in via Cave dove ci sono alcuni istituti superiori e al Bernardi e Marconi, così da evitare assembramenti in autostazione e diluire le presenze.

«Non abbiamo comunque ancora un piano completo di quanto attueranno gli istituti, alcune scuole hanno comunicato infatti l'intenzione di scaglionare gli ingressi anche fino alle 10 e nei prossimi giorni incontrerò i dirigenti di queste scuole - ha continuato il responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale - La situazione per quanto riguarda gli istituti sarà definita dopo il primo settembre quando tutti i dirigenti saranno insediati».

Per diversi istituti non è ancora stato designato il dirigente scolastico, ad esempio al Ruzza c'è ancora un reggente, gli stessi dirigenti poi devono confrontarsi con gli organi interni ad ogni scuola per arrivare a definire eventuali riorganizzazioni di orario. Un cambio di piano comporta però anche alcuni problemi da risolvere come hanno rilevato sia Natale che il consigliere Venturini. Nessuna dichiarazione invece è stata rilasciata dalla principale protagonista in campo sul tema, ossia BusItalia, deputata a fornire il servizio e che di recente ha visto il cambio al vertice con un nuovo presidente.

L'ATTESA

«Prima di ogni cosa servono direttive chiare e definitive da parte del Governo che ancora non sono state definite a una ventina di giorni circa dall'avvio delle lezioni. Se dovesse cambiare la capienza dei mezzi, per ora decisa al 100%, serviranno più mezzi e più fondi per offrire lo stesso servizio agli studenti - ha affermato Venturini - ma questi due elementi non sono sufficienti perché servirebbe anche lavorare in deroga alla norma che prevede che un'azienda di trasporto pubblico possa servirsi per svolgere il proprio servizio di aziende di trasporto private solo in misura molto ridotta. Da tempo come Provincia siamo presenti ai tavoli che stanno delineando la struttura del trasporto pubblico per settembre e vogliamo arrivare ad offrire la maggiore sicurezza ai ragazzi». Se dovesse essere ridotta la capienza dei mezzi infatti servirebbe un maggior numero di autobus e di autisti che BusItalia dovrebbe reperire in aziende provate come già avviene per parte del servizio con un comprensibile aumento delle spese e una deroga alla legge.

