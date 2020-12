LE REAZIONI

PADOVA Hanno tutti una cosa in comune: sono d'accordo con l'utilizzo di mezzi privati per il trasporto degli studenti. Ma su altri dettagli e sull'idea del presidente di Regione Luca Zaia di bloccare gli spostamenti tra i comuni nel fine settimana hanno dubbi.

IL PROBLEMA

«Finalmente ci si mette in testa di mettere mano a uno dei problemi più importanti, quello del trasporto casa-scuola dice Luca Pierobon, sindaco di Cittadella Ben venga il tavolo di confronto di questa mattina (ieri, ndr). Penso comunque che aprire le scuole il 7 gennaio sia una follia. Non saremo fuori pericolo. Alla Meucci Fanoli di Cittadella da settembre si fanno due turni, mattina e pomeriggio, una soluzione che sarebbe stata ottimale secondo me. O almeno alternare le classi in presenza, 50 per cento a casa e 50 per cento a scuola. Lo sfasamento degli orari non basta».

Non è convinto del rientro a scuola nemmeno Marco Schiesaro, il sindaco di Cadoneghe che teme molto gli assembramenti che si possono creare fuori dalle scuole. «A Cadoneghe abbiamo creato dei percorsi differenti di entrata e ho chiuso al traffico l'area di fronte alle scuole, così da dare una valvola di sfogo ed evitare così la creazione di assembramenti spiega In ogni caso, bene il tavolo di ascolto». È scettico sull'utilizzo dei volontari della Protezione civile il primo cittadino di Piove di Sacco, Davide Gianella: «Noi abbiamo proposto che vengano coinvolte le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza riferisce La Protezione civile ha fatto davvero di tutto durante questa pandemia ma ricordiamoci che sono dei volontari quindi lavoratori e pensionati. Credo sia impegnativo un ruolo simile. Bene che si chieda il contributo dei privati anche alla luce del fatto che non lavorano con la riduzione drastica dei viaggi».

LA SOSTENIBILITÁ

Si domanda «chi paga?» il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. «La gestione deve essere regionale, è necessario individuare innanzitutto la sostenibilità economica dice Per quanto riguarda i privati, conoscendo la professionalità di Daniele Rigato, responsabile di Confartigianato trasporti, credo sia una buona soluzione».

Sull'idea di Zaia, invece, il fronte del no è abbastanza compatto, da destra a sinistra. «Sono contrario ai divieti, forse sarebbe meglio raccomandare ai cittadini di evitare i luoghi dove si sa che potrebbe crearsi un assembramento afferma Schiesaro Qui si dovrebbe usare il buon senso e avere rispetto verso il prossimo. Credo, comunque, che un lockdown sarà quasi inevitabile per come stanno andando le cose. Con questi comportamenti stiamo procrastinando la data di uscita dalla pandemia». Una situazione, quella attuale, frutto di scelte che non sono state fatte, secondo Mortandello, secondo il quale «chiudere i comuni non ha senso ed è tardi, ormai. Si doveva avere il coraggio di fare delle scelte molto prima di infilarci in una situazione simile. Se non si rispettano le regole si chiude o si sanziona il colpevole». Senza contare che, fa notare Pierobon, si potrebbe configurare il problema comunque: «Se chiudi il comune di Cittadella, per esempio, il centro storico si riempirà, così come quello di Padova. Il problema è la passeggiata, il giretto, vanno potenziati i controlli semmai e invitare i cittadini a stare a casa se non devono fare acquisti importanti. Anche perché dobbiamo stare attenti al commercio, già in grande difficoltà e che sicuramente ne risentirebbe».

Un parere un po' diverso lo esprime Gianella che invita ad «avere fiducia nelle istituzioni. Se Regione o governo impongono delle restrizioni lo fanno dati alla mano. Le restrizioni sono a tutela di tutti e vedendo che la curva dei contagi non decresce penso sia inevitabile che vengano posti ulteriori limiti».

Silvia Moranduzzo

