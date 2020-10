Entro i primi mesi del 2021 scatteranno i lavori di restauro dell'asilo notturno di via del Torresino, colpito nelle scorse settimane da un preoccupante focolaio Covid. Ieri, il vicesindaco Andrea Micalizzi ha fatto approvare in giunta una delibera in cui si dà il via libera al progetto definitivo per il restauro della struttura d'accoglienza. Un intervento che sarà finanziato con 655.000 euro. «Si tratta di un progetto che ereditiamo dalla giunta Bitonci che ha fatto ricorso ai fondi Por Fesr ha spiegato ieri Micalizzi Progetto che è legato anche alla trasformazione dell'ex scuola Montegrappa in una struttura dedicata in co housing. In questo caso il finanziamento è di 288.000 euro». «I lavori di restauro, salvo imprevisti, dovrebbero iniziare prima della prossima primavera e concludersi per la fine dell'estate 2021 ha concluso Quando sarà aperto il cantiere, gli ospiti verranno spostati nell'attiguo ostello della gioventù. Non è previsto alcun ampliamento dell'asilo notturno che non andrà in nessun modo ad inglobare l'ostello. Quegli spazi, infatti, saranno destinati alle attività associative».

Chi, a Padova non ha un tetto sotto cui passare la notte, può rivolgersi, appunto, all'asilo notturno di via del Torresino.

Si tratta di una struttura comunale di accoglienza per stranieri e italiani, uomini e donne, in stato di disagio socio-economico e privi di alloggio. Dispone di 82 posti letto, di cui 12 destinati alle donne. La permanenza è di un mese, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 6 mesi.

