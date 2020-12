IL FONDO

MONTEGROTTO Sono quasi una novantina le attività commerciali di Montegrotto che beneficeranno dell'aiuto economico deliberato in estate dall'amministrazione comunale per i negozianti e gli artigiani costretti a sospendere, anche parzialmente, il loro lavoro a causa dei provvedimenti anti-Coronavirus.

«Fra le 102 domande che ci sono pervenute dopo l'avvio dell'iniziativa ad agosto spiega l'assessore al Commercio Laura Zanotto 88 sono quelle risultate in regola con i requisiti richiesti. E che quindi riceveranno un contributo per il quale la giunta ha stanziato un fondo straordinario di 50mila euro». Non si tratta di una gran cifra, ammette l'esponente dell'esecutivo termale, ma nelle intenzioni dell'ente locale consentirà comunque di dare un po' di respiro a chi è stato obbligato a chiudere i battenti durante il lockdown di primavera.

«L'importo non è altissimo riconosce infatti l'assessore Zanotto - ma aiuterà a pagare qualche bolletta. In un momento economico tanto difficile come quello che stiamo vivendo, anche una goccia nel mare può fare la differenza. L'assessorato al Commercio prosegue - sta predisponendo diversi piani per aiutare il settore, partendo da questo bando, passando per il progetto Meantime (che prevede il censimento dei negozi sfitti in vista di un loro eventuale riutilizzo, ndr) fino ad arrivare ai buoni shopping per i quali stiamo raccogliendo diverse adesioni. Ci auguriamo che grazie a tali azioni messe in campo sul territorio, le nostre attività possano affrontare questo periodo, in cui manca la linfa vitale del turismo, in modo un po' più sereno».

Lancia poi un appello a sostenere l'economia locale: «Questa pandemia ha avvicinato i cittadini ai negozi del territorio, moltissimi hanno scoperto la professionalità dei nostri commercianti e dei nostri artigiani. Spero che tutta la cittadinanza comprenda la necessità di continuare a comprare a Montegrotto, perché le luci delle nostre vetrine tengono viva la città».

Non tutte le domande per accedere al fondo, come detto, sono state accolte. I criteri dell'avviso pubblico di agosto, infatti, stabilivano che il beneficio sarebbe stato erogato alle attività economiche con sede nella città termale con meno di otto dipendenti e non in liquidazione. «Il contributo sarà erogato in forma intera ai soggetti titolari di un contratto di affitto o con un mutuo per il locale sede dell'attività conclude Laura Zanotto - Per coloro che sono invece proprietari dell'immobile, il beneficio economico sarà versato in forma dimezzata».

Eugenio Garzotto

