Ristoratore stroncato dalla malattia in due mesi

MONSELICEHa suscitato profondo dolore e cordoglio la prematura scomparsa del 55enne Alessandro Frati, titolare dell'osteria La Fiasca di via 28 Aprile, spentosi lo scorso mercoledì all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. Alessandro aveva manifestato i primi sintomi della malattia nel dicembre scorso. Gli accertamenti in ospedale, i timori, poi la diagnosi infausta. Quello toccato all'oste era un male aggressivo, che infatti se l'è portato via in appena due mesi, lasciando sola l'adorata moglie Patrizia, cuoca nella stessa osteria. Con la sua...