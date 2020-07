(C.Arc.) Ancora un bar sanzionato per assembramento e perchè i clienti non indossavano le mascherine, incuranti anche del distanziamento sociale. Sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri è finito il Caffè Princi di via San Rocco a Loreggia. Il titolare dell'attività, M.M. di 56 anni dovrà pagare una multa da 400 euro. Secondo gli investigatori dell'Arma lo scorso fine settimana, attorno all'una di notte, all'interno del locale vi sarebbero stati clienti privi di mascherina e non sarebbero neppure state rispettate le distanze di sicurezza. Dagli accertamenti sarebbe emerso che neppure i gestori dell'attività avrebbero utilizzato la mascherina al momento del sopralluogo.

Ieri il gestore nel noto locale di Loreggia si è trincerato dietro un «no comment», limitandosi a specificare di aver già pagato la multa. L'attività è cominciata a seguito di un accertamento dell'Arma relativo ad una presunta rissa che si sarebbe verificata a Loreggia. In tal senso anche la Polizia locale della Federazione del Camposampierese sta portando avanti le indagini con il prezioso ausilio della videosorveglianza. I carabinieri del Comando provinciale potenzieranno ulteriormente i controlli sia in città che nei Comuni della provincia al fine di scoprire eventuali esercizi commerciali che non rispettano le più elementari norme anti Covid-19.

