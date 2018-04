«Rispetto per la nazione Veneta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROCESSIONEPADOVA La città ha ospitato ieri la Processione del Maggior Consiglio per la Festa di San Marco che, ogni anno si tiene in un comune della Serenissima. Il doge, Albert Gardin, ed i membri del Maggior Consiglio insieme, secondo le usanze storiche della Repubblica nel giorno di San Marco, si sono dati appuntamento in piazza Eremitani alle 11 e da qui in processione per le vie del centro, hanno raggiunto la Basilica di Sant'Antonio dove don Marino Ruggero parroco di Albignasego e don Floriano Pellegrini parroco nel bellunese hanno...