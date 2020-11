L'INTERVISTA

PADOVA Una raffica di riunioni da mattina a sera con il cellulare sempre in mano aspettando aggiornamenti in tempo reale. «No, non mi riferisco alle elezioni americane» sorride Andrea Micalizzi provando a sdrammatizzare uno dei momenti più delicati a cui ha assistito nella sua lunga carriera da amministratore. Il vicesindaco di Padova, delegato alla Protezione Civile, passa questo giovedì pomeriggio in costante contatto con i volontari e con molti colleghi. Il Veneto rimarrà zona gialla o tra poche settimane ci troveremo in zona arancione? Il timore rimane e le sue idee sono chiare: «I litigi vanno evitati e le regole vanno rispettate».

Vicesindaco, ci troviamo davanti ad un altro decreto.

«Ho fiducia nei padovani: uniti ci sapremo rialzare. Rispettando le regole e limitando i contagi. Saranno i nostri comportamenti ad evitarci di finire in zona rossa».

Un Comune come Padova che tipo di aiuto può dare?

«Siamo intervenuti con sgravi sulle imposte di nostra competenza, abbiamo allargato le possibilità per il commercio con nuovi plateatici e abbiamo fornito assistenza e dispositivi di sicurezza. Non facciamo scorta di niente. Le ripercussioni sulle casse comunali sono forti, ma siamo pronti a mettere in campo tutto quanto abbiamo a disposizione».

Pochi giorni fa molti commercianti hanno manifestato davanti al municipio.

«La sofferenza va ascoltata, la rabbia va accolta. Nessun legislatore vorrebbe prendere decisioni dolorose come queste, ma i nostri medici per primi ci dicono che sono necessarie. Ho provato un grande dispiacere quando ho visto Bitonci nel ruolo di chi, come in altre città, ha aizzato contrapposizioni in piazza. Chi ha ruoli pubblici non dovrebbe mai alimentare negazionismi o tensioni. In questo momento non servono comizi, ma attenzione per la condizione degli imprenditori e i lavoratori colpiti dalle restrizioni».

Cosa chiedete a Stato e Regione?

«Abbiamo subito sollecitato governo e Regione a risarcimenti adeguati. In ogni caso oggi più che mai penso che serva unità e collaborazione tra tutti. Mai né il sindaco Giordani né un assessore della nostra giunta ha alzato polemiche verso lo Stato, la Regione o le istituzioni sanitarie. Abbiamo sempre agito con l'obbiettivo di aiutare chi è in difficoltà, per motivi di salute o di lavoro».

Lei ha la delega alla Protezione civile. Come possono rendersi utili i volontari?

«La scorsa primavera sono stati preziosissimi in molti modi. Allestendo le tende davanti agli ospedali, aiutandoci nella sorveglianza di parchi e mercati, dando assistenza a moltissime famiglie e consegnando una mole immensa di mascherine. Ora sono di nuovo operativi e nei giorni scorsi hanno ripreso a girare per la città diffondendo audiomessaggi per invitare la cittadinanza a rispettare le regole. Anche la rete del volontariato non si è mai fermata».

Il numero dei ricoveri, intanto, continua a crescere.

«Il mio pensiero va ai medici. Il loro lavoro è fondamentale per aiutare chi sta male e per ridurre i contagi. Dobbiamo essere orgogliosi del loro lavoro, delle loro conoscenze scientifiche e della loro passione e dedizione. Dobbiamo ascoltare le loro indicazioni. Sottovalutare, strumentalizzare o negare la gravità di questa situazione rischia di vanificare il loro lavoro».

