Lunga fila ieri mattina al punto tamponi allestito all'interno del Maap. Circa 150 le persone che si sono sottoposte al prelievo per accertare l'eventuale presenza del Coronavirus. Non solo dipendenti delle cooperative che forniscono il personale al mercato agroalimentare ma anche clienti e fornitori che hanno chiesto di essere sottoposti all'esame. Ad osservare le operazioni il direttore generale del Maap, Francesco Cera. «Abbiamo effettuato tutti gli interventi disposti dalle norme di sicurezza, dall'installazione della cartellonistica al disinfettante alle mascherine. Sarebbe utopistico dire che il 100% del personale porta la mascherina, ma sicuramente l'80% ne fa uso anche in base alla mansione svolta - spiega il direttore - Se uno lavora da solo in un punto e movimenta merce, la toglie anche perché si tratta di una mansione che comporta notevole sforzo fisico e la mascherina rende più difficile lavorare. Quando invece più persone lavorano vicine la indossano obbligatoriamente come devono farlo anche durante la determinazione dei prezzi». Cera sottolinea che il Maap in questo periodo ha visto cinque ispezioni dello Spisal che ha verificato la bontà degli interventi sulla sicurezza. «Abbiamo guardie giurate che controllano i magazzini e chi viene sorpreso senza mascherina dove è indispensabile viene fotografato e gli viene recapitato un richiamo; se incappa in una seconda segnalazione il nominativo viene segnalato allo Spisal - continua il direttore - Voglio ringraziare la famiglia che gestisce il bar che molto responsabilmente ha immediatamente avvisato della positività del ragazzo e grazie al sistema veneto che ha dimostrato di funzionare anche in questa occasione. In 23 ore è stato attivato il punto tamponi. Al Maap sono impiegate nelle varie mansioni 900 persone, dipendenti delle cooperative Log e Tommaseo e tra loro molti facchini che frequentano il bar: vi gravitano 600 persone fra clienti e camionisti. Procediamo con i tamponi a cerchi concentrici - conclude Cera - Per primi vengono esaminati coloro che sono risultati più esposti, per poi allargare a chi ha meno contatti e poi clienti e fornitori. Ma alcuni di questi ultimi hanno chiesto di essere sottoposti subito al tampone, cosa che abbiamo subito fatto». Tranquille le persone in attesa di affrontare il tampone. «Non ho nessun problema ma a casa ho una suocera ammalata - spiega un lavoratore - Lavoro proprio di fronte al bar e quindi ho avuto spesso contatti». «Sono un dipendente della cooperativa Tommaseo - aggiunge un altro - non ho alcun sintomo ma ho accettato subito di fare il tampone, è una sicurezza in più». In fila anche diverse donne. «Faccio il tampone perché sono convinta che è sempre meglio prevenire che curare anche se non ho sintomi», afferma una di loro. «Io non sono un dipendente del Maap ma un privato. Però sono qui tutte le mattine a rifornirmi e quindi ho deciso di sottopormi al tampone - afferma un uomo - Non ho sintomi, quindi attenderò l'esito in tranquillità sperando di risultare negativo. In caso invece il tampone fosse positivo e io fossi asintomatico meglio esserne al corrente, non voglio proprio danneggiare qualcuno senza saperlo». Quasi unanimi le motivazioni. «In questa situazione meglio fare il tampone e sentirsi sicuri».

Luisa Morbiato

