Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALBIGNASEGOL'illuminazione pubblica si rinnova con un abbattimento dei consumi in bolletta e un aumento della funzionalità e qualità del servizio. Un investimento subito per un risparmio economico nei prossimi cinque anni. É con questo obiettivo che il Comune ha deciso di investire 88mila euro per rinnovare 212 punti luce dislocati nel territorio comunale. Negli ultimi cinque anni l'amministrazione comunale ha rinnovato buona parte dei...