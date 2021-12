LA SITUAZIONE

PADOVA È un altro giorno spartiacque, l'ennesimo di questa estenuante battaglia contro il Coronavirus. L'ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi prevede che da oggi scatti l'obbligo vaccinale anche per tutto il personale scolastico, per i dipendenti amministrativi della sanità e per tutte le forze dell'ordine. Tra queste categorie il dato complessivo dei vaccinati era già oltre il 90%, ma oggi sarà comunque una giornata caldissima ed entro Natale potrebbe teoricamente già scattare centinaia di sospensioni.

IL COMPARTO SCUOLA

Partiamo dal settore scolastico. Fino a ieri per entrare negli istituti era necessario avere il Green pass base e quindi bastava anche un tampone, ora invece serve il vaccino. E i dati del Ministero della Salute saranno incrociati con gli elenchi del Ministero dell'Istruzione per consentire le verifiche. «Avremo immediatamente un quadro della situazione perché i dirigenti scolastici potranno accedere alla piattaforma on-line messa a disposizione del Ministero che mostrerà subito se il personale è vaccinato o meno» spiega il provveditore Roberto Natale. «Speriamo che l'attacco hacker subito dall'Ulss Euganea non complichi le cose e che la piattaforma sia pronta e aggiornata» aggiunge la professoressa Federica Silvoni, dirigente dell'istituto comprensivo di Albignasego e presidente provinciale dell'Associazione italiana presidi.

Il provveditore Natale spiega poi cosa accadrà per il personale che risulta non vaccinato. «Insegnanti, collaboratori e amministrativi avranno cinque giorni di tempo per presentare la documentazione che attesti l'avvenuta vaccinazione oppure per presentare un certificato di esenzione. Se così non sarà, scatterà inevitabilmente la sospensione come previsto dal decreto».

Nessuno ha un dato ufficiale del personale non vaccinato: né l'Ulss né l'Ufficio scolastico provinciale, ma la stima del numero di dipendenti No Vax viene è stata fatta da molti presidi. Dai calcoli delle ultime settimane emerge che nelle scuole padovane la media dei non vaccinati sia sotto il 5%: meno di 700 sui 14 mila lavoratori totali. Tanto basterà, però, per costringere le scuole a pescare dalle proprie graduatorie per trovare supplenti.

LA SANITÁ

Se tra i sanitari non c'è problema visto che a Padova sono quasi tutti vaccinati, diverso è il discorso degli amministrativi, ovvero tutti coloro che lavorano nelle segreterie, nei centri di prenotazione, agli sportelli e così via. L'Ulss Euganea ne ha in organico 670 e quelli non vaccinati dieci giorni fa erano circa 60. L'Azienda ospedaliera ne conta 677 e attende il completamento delle procedure di accertamento per capire quanti siano i No Vax che in caso andranno sospesi e sostituiti.

LE FORZE DELL'ORDINE

Il decreto prevede l'obbligo vaccinale anche per tutti i militari e per il personale delle forze di polizia. Rientrano nella categoria anche gli agenti della Polizia Locale (a Padova quelli che finora sono andati avanti con i tamponi sono una decina).

A contare in organico i più alti numeri di personale vaccinato sono i carabinieri e la Finanza. Diversa è invece la situazione per la polizia di Stato. Se interi reparti come la Polstrada, la Squadra mobile e la Digos sono interamente immunizzati, così non è per il II Reparto mobile. Una settantina su 450 erano gli agenti che fino a ottobre non si erano sottoposti alle prime due dosi. Con l'obbligo di Green pass circa 30 sono tornati sui propri passi, ma da oggi serve una nuova conta.

