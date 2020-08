IL CASO

PADOVA «Ho paura di morire: l'attività dell'ospedale è bloccata per ferie, manco fosse un centro commerciale. Rischio la setticemia, ma ogni volta mi rimpallano da un ambulatorio a un altro. Un calvario, per me, ridotta in sedia a rotelle».

È lo sfogo amaro di una 70enne padovana che da un paio di mesi entra ed esce dal pronto soccorso dell'azienda ospedaliera. I suoi problemi di salute affondano le radici alla fine degli anni 90, quando le fu impiantata una pompa che serve a infondere antidolorifici direttamente in vena. «Pompa che non ha mai funzionato e che, anzi, ora provoca gravissime infiammazioni e infezioni, tanto che la signora è al secondo ciclo di un antibiotico molto potente che la debilita - racconta un'amica di famiglia che aiuta la donna e il marito 78enne, senza figli, a risolvere le problematiche di salute - Alla fine del primo ciclo doveva essere operata, ma non ci ha chiamato nessuno. In pronto soccorso ci hanno mandato prima dall'infettivologo, quindi dal neurologo, poi da un altro specialista ancora. Alla fine ci hanno detto che non è possibile operarla perché mancano i medici strutturati, tutti in ferie, e quindi si doveva rimandare. E così la pompa mal funzionante ha creato nuovamente infezione. Altro giro in pronto soccorso, altro ciclo di antibiotici via intramuscolare. Avevano detto che ci avrebbero chiamato lunedì, invece a oggi ancora non sappiamo niente».

L'anziana piange, non solo per il dolore ma anche per la preoccupazione: «Mi sento sballottata di qua e di là senza soluzione. Io sto male, anche solo spostarmi con la sedia a rotelle mi provoca dolore e vengo mandata in questo e in quell'ambulatorio senza scopo. Alla fine nessuno mi opera e mi toglie questa pompa che, in realtà, non ha mai funzionato. Gli infermieri la fanno andare a soluzione salina invece che ad antidolorifico perchè ha sempre avuto dei problemi e non è mai servita per lo scopo per cui è stata impiantata».

E adesso l'anziana teme per la sua vita: «Un nuovo studio ha dimostrato come questo tipo di dispositivo provochi masse infiammatorie che possono sfociare in setticemia. Finalmente potrebbe venirmi rimossa la pompa, ma non è possibile solo perchè non ci sono abbastanza medici in servizio. È paradossale, frustrante e pericoloso».

