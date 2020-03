LA PULIZIA

LIMENA-SAONARA L'intervento di sanificazione alla scuola elementare Francesco Petrarca è stato completato nella giornata di ieri. L'elementare interessata dalla specifica operazione di disinfezione è la scuola frequentata dalla bambina di 8 anni di Curtarolo risultata positiva al Covid-19, ma asintomatica, e legata da parentela all'imprenditore sessantottenne di Limena affetto da Coronavirus e ancora ricoverato in terapia intensiva. Finora il plesso era totalmente inaccessibile anche al personale Ata e agli insegnanti per effetto dell'ordinanza emessa dal sindaco Stefano Tonazzo, in accordo con il Prefetto Renato Franceschelli.

La scuola sarà resa accessibile al personale e agli insegnanti da lunedì prossimo 9 marzo. Nel piano di sanificazione della Petrarca è ricompresa anche la sede degli alpini, ovviamente chiusa, dove a metà febbraio si è tenuta una cena ristretta a cui ha partecipato anche l'imprenditore sessantottenne che lunedì scorso si è presentato al Distretto sanitario di Limena prima del ricovero.

Il distretto è stato rapidamente sanificato e i 15 operatori sottoposti a tampone sono risultati negativi. Nella struttura l'accesso degli utenti è contingentato e per poter offrire conforto a chi attende all'esterno i volontari della Protezione civile hanno installato una struttura coperta. «Sono stato informato dall'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione che i casi di positività di persone residenti a Limena restano 9, di cui due ospedalizzati in terapia - ha comunicato Tonazzo - quindi per il quarto giorno la situazione risulta stabile».

Scuole chiuse e lavori in corso per disinfettarle da cima a fondo. Ieri a Saonara personale specializzato ha provveduto a sanificare le quattro scuole dell'obbligo: la scuola media Marco Fanno di via Bachelet, la secondaria Agostino Rigato di via Don Milani a Villatora, le elementari Galilei e Angelo Borgato. Con disinfettanti specifici tutte le scuole sono state ripulite per scongiurare possibili rischi di contagio. Ora rimarranno chiuse fino a nuovo ordine, ma quando gli studenti torneranno in classe avranno la certezza di usufruire di ambienti puliti.

Sul tema è intervenuto il sindaco Walter Stefan che ha dichiarato: «Pur non essendoci l'obbligo di effettuare queste procedure - ha detto - ci siamo sentiti in dovere di fornire alle famiglie garanzie utili a scongiurare possibili contagi da Coronavirus e, soprattutto dopo questa sosta forzata, proporre alle scolaresche ambienti sani ed efficienti». Il primo cittadino ha proseguito: «Il periodo storico che stiamo vivendo non è dei più semplici. Ognuno di noi sta facendo il possibile per evitare ulteriori contagi e contenere l'emergenza. Dal governo sono state imposte drastiche restrizioni che tutti noi siamo chiamati a rispettare. Soltanto così si auspica in tempi brevi di tornare ad una vita normale». Con ambienti scolastici risanati il Comune resta in attesa del nullaosta alla riapertura, in maniera che gli studenti possano tornare ad affollare le classi per completare l'anno scolastico.

