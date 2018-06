Ripulita dai volontari riapre villa Rodella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIMORACINTO EUGANEO A tre anni dalla confisca, Villa Rodella spalanca di nuovo i cancelli per ospitare un cicloraduno di legalità. Ieri mattina una parte dei giardini della villa di Cinto Euganeo è stata rimessa a nuovo in vista della manifestazione di oggi, a cui aderiranno ciclisti e cittadini di tutta la provincia per dire no alla corruzione. Una task force di dieci volontari composta dai militanti di Libera contro le mafie, Legambiente e Us Acli Padova si è data appuntamento alle 9 davanti a uno dei cancelli laterali della dimora....