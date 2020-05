SULLE STRADE

PADOVA Tantissima gente a piedi, soprattutto nelle piazze. Molta più di quanta ce ne fosse prima del lockdown. Numerosi pure i ciclisti. Ma stanno ricomparendo le macchine, come si evince dall'analisi del Comune sulla base dei rilevamenti effettuati dalle spire che monitorano la circolazione nelle principali direttrici di ingresso alla città. La fase 2 del traffico, dunque, è iniziata, anche se siamo lontani dalle cifre pre-pandemia. «Dopo la contrazione arrivata fino all'80% - annota Arturo Lorenzoni, vicesindaco e assessore alla Mobilità - da lunedì si è ritornati a un volume di traffico pari al 60% di quello pre-chiusura di inizio febbraio. L'auspicio è che questo sia un segnale di ripresa per le attività economiche che devono tornare a operare in sicurezza e a pieno regime».

Se il 3 febbraio nelle principali strade erano transitati 77.325 mezzi, dopo il picco in basso del 30 marzo quando si è scesi a 14.309, lunedì si è avuto un rialzo a quota 43.984, pari al 57%. Via dell'Ippodromo, per esempio è passata da 3.995 passaggi, diventati 996 in piena pandemia, e risaliti a 2.337 lunedì; in via del Plebiscito, che parte da 14.599, diventati a fine marzo 2.983, si è risaliti ora a 9.112. Ecco i dati registrati ai primi di febbraio, fra parentesi il calo di fine marzo e alla fine i numeri odierni: via Reni, da 7.749 (1.926) a 4.623; Sacro Cuore, da 4.975 (1.052) a 3.107; via Po, da 10.240 (1.312) a 5.276; via Sorio, da 13.158 (2.568) a 7.347; via Armistizio, da 7.291 (1.225) a 4.039; via Navigazione Interna, da 7.860 (1.173) a 4.163; via Settima Strada, da 1.377 (167) a 566; via del Bigolo 1.294 (316) a 919; via Leonati da 1.886 (301) a 71.

Le telecamere filmano sempre il medesimo scenario: a circolare sono prevalentemente mezzi pesanti, adibiti al trasporto merci, e furgoni con generi deperibili e prodotti farmaceutici. Inesistenti le code negli snodi solitamente critici, quali la Guizza, la Stanga, o il Bassanello: 7, al massimo 8, i veicoli in attesa al semaforo. Gli unici rallentamenti si sono presentati fino alle 9, e dalle 18 alle 19, sulla tangenziale est, all'altezza del restringimento per il cantiere del ponte di via Vigonovese: gli incolonnamenti sono stati di 5/600 metri.

LA SOSTA

Drammatica è la situazione dei parcheggi, che risultano ancora vuoti. Emblematici i numeri di Piazza Insurrezione: in tempi normali nelle ore lavorative il 90% dei posti è occupato, e nell'arco della giornata, quindi notte compresa, la percentuale è del 60%, con introiti pari a un milione di euro l'anno. Dall'8 marzo, invece, c'è stato il tracollo, con percentuali che hanno oscillato tra lo zero e il 2% dei rettangoli occupati dalle macchine. Lunedì si è registrato un incremento pari all'8,8%, confermato anche ieri, ma si tratta di numeri comunque irrisori per le casse di Aps parcheggi. Diverso il discorso della Prandina che sia ieri, che l'altro ieri, ha ripreso a popolarsi, ma a essere lasciate lì, giorno e notte gratuitamente, sono prevalentemente le macchine di chi risiede in zona e non ha il garage. C'è poi qualche veicolo di chi ha dovuto raggiungere gli uffici centrali e quindi ha optato per il park dell'ex caserma, dove non ci sono obblighi di orario e soprattutto non si paga nulla, per proseguire poi a piedi fino in centro.

Ni.Co.

