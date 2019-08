Rinvio all'autunno, i gestori tirano un sospiro di sollievo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIC'è chi teme per i propri incassi e chi non si preoccupa troppo delle limitazioni d'orario. Alcuni dichiarano di non voler utilizzare gli ombrelloni per scelta, altri (come spiega Filippo Segato nella pagina accanto) ritengono che le chiusure potrebbero penalizzare esercenti e clienti. Sono tante e disparate le reazioni alle prescrizioni della Sovrintendenza. «Poter aprire gli ombrelloni solo fino alle 17 può indurre i clienti a non sedersi nel periodo estivo più caldo, quando il sole picchia oltre le 17. Noi di norma noi già...