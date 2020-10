Il moltiplicarsi dei contagi torna a bloccare le manifestazioni sportive in città. E' stato infatti rinviato a gennaio uno degli appuntamenti più amati dagli sportivi padovani, quello con la Corri per Padova che avrebbe dovuto iniziare a novembre.

«Abbiamo condiviso la decisione con Questura, Reparto Mobile e con Marciapadova e Fiasp, che da sempre collaborano con l'organizzazione ha annunciato ieri l'assessore allo Sport, Diego Bonavina Tutti vorremmo partire subito con una delle manifestazione più amate. Ma la responsabilità, al di là di quelle che potranno essere le prossime decisioni del Governo, ci porta a rinviare la Corri per Padova. A fine gennaio faremo il punto, nella speranza che la situazione ci consenta di tornare a correre tutti assieme».

La Corri per Padova dal 2010 vede assieme il settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, la Questura, il Secondo Reparto Mobile e Fiasp e Marciapadova (i comitati territoriali che organizzano l'attività podistica nella provincia) nell'organizzazione di un allenamento collettivo per podisti e camminatori. Sono migliaia i partecipanti che si ritrovano a percorrere le strade della città assieme in sicurezza, accompagnati dalle forze dell'ordine e da centinaia di volontari.

«Uno degli aspetti essenziali della Corri per Padova è proprio l'aggregazione ha aggiunto Bonavina Nell'incontro in video conferenza, in cui ci siamo confrontati con tutte le componenti organizzative, abbiamo condiviso le difficoltà tecniche e logistiche che avremmo incontrato per una manifestazione che, con tutta probabilità, avrebbe coinvolto anche più persone del solito vista la scarsità di altri appuntamenti. Troppo complesso garantire il distanziamento alla partenza e durante la corsa, senza considerare le problematiche per la custodia degli zaini e quelle relative al ruolo dei volontari».

Ieri, intanto, Bonavina ha insistito sui danni creati dal virus anche allo sport, soprattutto a quello di base di base, con ripercussioni molto pesanti sui giovani atleti e sulle società. «L'attività sportiva ha un ruolo fondamentale nella formazione e nella vita quotidiana di bambini e ragazzi Ha infatti anche un alto valore educativo».

