Rinascita del Portello, mezzo milione per via Gradenigo

LA RIQUALIFICAZIONEIl Comune stanzia 500 mila euro per la riqualificazione di via Gradenigo. Continua l'impegno di palazzo Moroni per il rilancio del Portello. L'ultimo atto è stato fatto approvare martedì scorso dall'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi. Prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale a ridosso dell'argine del Piovego. È prevista anche la riqualificazione del percorso pedonale esistente. Sono in programma, poi, delle migliorie anche per la sede stradale che verrà riasfaltata, verranno realizzati nuovi...