Rimandata la strada alternativa a via Guizza

IL PROGETTOPADOVA Il bilancio 2020 fa finire in soffitta la strada alternativa a via Guizza. Slittano, infatti, di 2 anni i fondi per la nuova bretella per Albignasego, un progetto che aveva fatto salire sulla barricate Coalizione civica. «Siamo soddisfatti come gruppo Pd di aver presentato, con l'accordo anche degli altri gruppi di maggioranza e con sindaco e giunta, un emendamento al bilancio che sposta al 2022 il contributo del Comune al progetto della bretella di Albignasego per liberare ulteriori risorse nel 2020 a favore dei quartieri...