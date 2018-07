Rifiuti nel parco, dopo le proteste arriva la bonifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOVENTA PADOVANADegrado al parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII a Noventa Padovana, a poche decine di metri dai confini con il comune di Padova. Ma dopo la protesta arriva la bonifica. Da diversi giorni i residenti lamentavano uno stato d'abbandono, con vetri rotti per terra, sacchetti dei rifiuti ammassati con inevitabile proliferare di insetti. Il tutto a pochi passi dalle giostrine dei bambini. Ieri mattina un residente, dopo aver più volte sollecitato il Comune, ha contattato il consigliere comunale della Lega Nord Marcello Bano per...