IL RITORNO

PIAZZOLA SUL BRENTA Appuntamento a domenica 26 luglio. Dopo cinque mesi di stop, il prossimo mese riprende il famoso Mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. Nella riunione del tavolo tecnico composto dal Comune, guidato dal sindaco Valter Milani, e dalla Pro loco, presieduta da Giuliano Tessari, è stata definita la nuova organizzazione dell'evento. Di qui l'annuncio della ripartenza.

Importante non solo per l'economia del territorio, ma perché diventa azione concreta verso il ritorno alla normalità. «La cautela e la prudenza che hanno determinato la sospensione del mercatino di febbraio, scelta rivelatasi più che opportuna a posteriori - spiega Tessari - sono ora valutate come importante principio di precauzione nel ritornare alla consueta cadenza mensile ogni ultima domenica del mese. Il mercatino dell'antiquariato ha solo il nome quale diminutivo - sottolinea il presidente - ma si palesa a tutti gli effetti quale grande evento la cui gestione, a pieno regime, richiede una pianificazione che sia rispettosa di tutte le prescrizioni sanitarie previste dalle vigenti disposizioni normative e dalle linee guida di riferimento. Lavoreremo insieme all'amministrazione comunale per attuare un piano che garantisca i necessari standard di sicurezza».

L'amministrazione ha operato in questi mesi per contrastare i disagi creati dalla pandemia. Numero diretto per contattare il sindaco, piattaforma elettronica per la gestione dei buoni spesa, biblioteca a domicilio, app per i servizi cittadini creata da un residente e donata alla comunità, sono alcune delle azioni messe in campo. Ora l'impegno è per la Fase 3 e, assieme ai centri estivi, il mercatino vi rientra, con altre iniziative in definizione. Un successo, domenica scorsa, il mercatino Mani creative e la mostra-scambio del disco.

«I cinquecento espositori ci hanno chiesto continuamente quando era possibile ritornare - continua Tessari - l'attesa si è resa necessaria per capire quali fossero le linee guida. Quello di Piazzola sul Brenta è considerato un grande evento, riunisce molte più delle mille persone che attualmente rappresentano il massimo di pubblico che una manifestazione può contenere». L'esposizione conta decine di migliaia di pezzi: oggettistica varia, militaria, mobilia e molto altro catalizzano l'interesse di visitatori italiani ed europei. Vi si trova di tutto. Diventa l'occasione per visitare la splendida Villa Contarini con il suo parco di 50 ettari e gli altri spazi di Piazzola, raggiungibile anche in bicicletta attraverso la ciclabile Treviso-Ostiglia.

Michelangelo Cecchetto

