IL BILANCIO

PADOVA Sei vittime del coronavirus e 482 nuovi casi nel giro di 24 ore. Si allenta la morsa della pandemia, secondo i dati riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. La corsa del contagio dà segni di rallentamento e i ricoveri ospedalieri si sono stabilizzati. E' fermo da venerdì il numero dei pazienti assistiti per Covid negli ospedali di Padova e provincia. Hanno bisogno di cure mediche in 544, di questi 92 si trovano in terapia intensiva. «Il trend di ricoveri, però, non deve far abbassare la guardia - conferma il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Daniele Donato -. L'occupazione dei posti letto Covid rimane alta, si aggira attorno al 90%, ma non siamo di fronte ad una situazione grave, alla quale si fa fatica a dare risposta. Ci troviamo in una sorta di plateau, le dimissioni dei pazienti e i nuovi ingressi vanno quasi a pari. Bisogna prendere quest'osservazione con le dovute cautele, l'allerta deve rimanere alta perché siamo ancora nel mezzo di un'emergenza. Ora ci attendiamo un'ulteriore riduzione di ricoveri a seguito delle ultime misure restrittive».

ASSETTO

Le ultime modifiche all'assetto organizzativo di via Giustiniani risalgono ormai a due settimane fa, quando sono stati destinati altri sei posti letto di terapia intensiva al quinto piano del Policlinico ai malati Covid. L'Azienda ospedaliera ha a disposizione anche 18 posti letto nella rianimazione centrale guidata dal dottor Ivo Tiberio e 11 all'Istar. Assieme ai 18 della rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio, la cittadella ospedaliera conta su un totale di 53 letti per le cure intensive. Altro passaggio importante avvenuto nei giorni scorsi è stato la riconversione di 32 posti letto a Covid nella Clinica medica quinta, diretta dal professor Paolo Angeli, all'ottavo piano del Policlinico. Un reparto di medicina interna che, tra le altre cose, si occupa di epatiti e malattie del fegato, selezionando i pazienti da trapiantare. Dall'inizio dell'anno i ricoveri per Covid gestiti dall'Azienda ospedaliera hanno raggiunto quota 1.400. «Fortunatamente sottolinea Donato non abbiamo avuto bisogno di destinare altre aree dell'ospedale ai malati Covid. Per ora rimaniamo fermi ai posti letto di terapia intensiva al quinto piano del policlinico e ai 32 posti letto della Clinica medica quinta. Non dimentichiamo però che l'Azienda ospedaliera ha in carico anche tutti gli altri pazienti non Covid». In Azienda ospedaliera il 12% dei posti letto ordinari (di reparto) sono impegnati per Covid, oltre il 40% di rianimazione. Nei reparti Covid lavorano circa 700 tra infermieri e oss, oltre che 200 medici, per un totale di 900 persone che si fanno carico di questa patologia. L'ultimo report di Azienda Zero mostra 21.484 positivi al tampone nel padovano. Le vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza salgono a 1.042. Ieri all'ospedale di Cittadella è morto un anziano di 86 anni, originario di Villafranca Padovana. Al Madre Teresa è spirata anche un'85enne di Cinto Euganeo: a Enrica Nicoletto i medici avevano dato meno di 24 ore quando è entrata al Covid hospital di Schiavonia. Invece ha resistito un'intera settimana, nonostante le patologie pregresse, prima di arrendersi al virus. Riservata e di poche parole, viveva nella frazione di Valnogaredo, dove tutti la conoscevano come Maria. Vedova e madre di otto figli, aveva dedicato l'intera vita alla famiglia.

Elisa Fais

(Ha collaborato Maria Elena Pattaro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA