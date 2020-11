RICOVERI

CITTADELLA L'emergenza Coronavirus ha reso necessario, per massima sicurezza, chiudere agli accessi esterni l'Hospice Casa del Carmine, struttura di Cittadella che accoglie i malati terminali. Si trova all'interno del centro servizi Borgo Bassano dove ci sono anche la casa di riposo e l'ospedale di comunità.

«Casa del Carmine continua ad operare perchè ci sono persone accolte precedentemente. Considerato l'aggravarsi dell'emergenza, abbiamo però dovuto fermare gli accessi», spiega Ornella Pettenuzzo, presidente del Centro residenziale anziani che oltre alla sede di Borgo Padova gestisce anche quelle di Borgo Bassano, Villa Breda a Campo San Martino e Camerini a Piazzola sul Brenta. In totale circa 300 posti di diversa tipologia in base alle necessità degli ospiti. «L'accoglienza all'interno dei centri per gli anziani si svolge regolarmente. Seguiamo ovviamente le disposizioni della Regione del Veneto e se ci diranno di chiudere non sarà possibile fare altrimenti: c'è uno specifico protocollo - continua Pettenuzzo - In ogni caso al nuovo ospite viene fatto il tampone e trova ospitalità in spazi dove rimane per due settimane. Solo dopo questo periodo, certi che non possa esserci il contagio, può essere inserito nell'area comunitaria. Tutto questo per la massima tutela della persona e delle altre già presenti nelle strutture».

Delicatissimi i centri anziani dove la gran parte degli ospiti sono molto fragili. L'effetto della cosiddetta fase due ha determinato uno nuovo stop delle visite e della presenza di terzi. Scelta che il Cra aveva fatto già all'indomani del caso di Vo', contro tutti e tutto, anticipando invece una linea generale. L'emergenza ha anche un aspetto economico. Anche i centri anziani si sono trovati a dover affrontare con le loro risorse le grandi difficoltà generate dalla malattia: spese impreviste e calo degli ingressi, con diminuzione delle entrate calcolate in media in 1500 euro all'anno a persona. Anche in questa nuova ondata il personale si sostituisce nelle mansioni svolte da altri, ad esempio parrucchieri e barbieri, e cerca di rendere meno pesante il distacco dai parenti, intensificando le telefonate e le videochiamate.

