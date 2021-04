Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Mai avremo immaginato di trovarci a vivere questo tragico dolore ad un anno di distanza da quando tutto questo ha avuto inizio. E mai avremo immaginato questo per mia mamma». Sono ancora increduli i familiari di Anna Munari, 73 anni, di Veggiano, deceduta l'11 aprile all'ospedale di Cittadella. Dalla rottura del femore curata per una settimana al Policlinico di Abano Terme, al trasferimento a Cittadella in seguito alla sua positività al...