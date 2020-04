Sono 21 i progetti vincitori del bando di ricerca sul Covid-19, promosso dalla Fondazione Cariparo due settimane fa. A tempo di record, scienziati e ricercatori, prevalentemente dell'ateneo patavino, hanno risposto inviando 77 progetti per oltre 12 milioni di euro complessivi. La commissione scientifica, composta da esperti di calibro internazionale, ha lavorato intensamente per individuare i lavori più meritevoli, tenendo conto di un budget iniziale di 1,5 milioni di euro ma che la Fondazione, consapevole dell'alta qualità dei lavori proposti ha voluto subito incrementare con ulteriori 750.000 euro. All'operazione partecipa anche Intesa Sanpaolo con un importo di 750.000 euro nell'ambito dell'imponente programma di misure di contrasto all'emergenza sanitaria. In particolare, il gruppo, tramite il Fondo di beneficenza in capo alla presidenza, ha già destinato alla ricerca 1 milione di euro. Il bando richiedeva la presentazione di progetti attinenti i meccanismi di replicazione del virus, il contrasto alla sua diffusione e lo sviluppo di trattamenti efficaci. I progetti selezionati affronteranno i problemi emergenti sulla pandemia da Coronavirus ed in particolare: lo studio dei fattori che favoriscono l'infezione da Covid-19, l'importanza della risposta immunitaria del paziente, il ruolo degli ormoni nell'insorgenza e diffusione del virus, i meccanismi di interessamento dei diversi organi, lo studio di nuovi presidi di contrasto al contagio, nuove proposte terapeutiche e studi sperimentali sulla preparazione ed efficacia dei vaccini. I valutatori hanno espresso un giudizio molto positivo sulla qualità dell'approccio scientifico e sulle caratteristiche innovative delle proposte. L'elenco completo dei progetti è consultabile nel sito www.fondazionecariparo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA