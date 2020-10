IL PROBLEMA

LIMENA Finestre delle aule spalancate tutta la mattina e alunni infreddoliti. E' la condizione che da qualche settimana si vive in alcuni plessi scolastici tanto in città a Padova, quanto in provincia.

Un'applicazione esponenziale delle misure di prevenzione anti-Covid che raffredda gli ambienti, invece che arieggiarli, non garantendo una condizione confortevole delle aule e sollevando le proteste dei genitori.

Ne sa qualcosa il Comune di Limena, ma non è cedrto l'unico, che proprio in questi giorni ha raccolto nuovamente le lamentele dei genitori della scuola media Beato Arnaldo. Perché se da un lato è corretto garantire il ricambio d'aria nelle aule, e ancora di più in questo particolare momento dove le misure di prevenzione dei contagi sono seguite alla lettera, dall'altro lato avere un figlio con un raffreddore, o un mal di gola, è ciò che un genitore cerca di evitare in questo momento, sempre che la stagione fredda lo permetta.

E a Limena delle finestre delle aule lasciate aperte per ore durante l'orario scolastico, o addirittura per tutta la mattina, i genitori si sono lamentati non solo a scuola, ma anche in municipio. Il clima all'interno delle aule si fa più freddo, e i ragazzi si espongono al rischio di raffreddarsi con tutte le consegue che ne derivano in questa fase anti-Covid.

Tanto che il dirigente scolastico Luca Petrini ha scritto una lettera ai docenti dell'Istituto Comprensivo, e per conoscenza inviata anche ai genitori, al personale Ata e al Comune, dove si richiama l'attenzione dei professori sul fatto che «le misure di prevenzione anti-Covid non devono essere di pregiudizio alla possibilità di offrire agli alunni un ambiente scolastico confortevole, con temperature adeguate alla stagione e tali da non pregiudicare il benessere psicofisico dei minori che soggiornano nelle aule per intere mattinate».

Nella lettera il dirigente ricorda poi che, come indicato nel protocollo approvato dal Consiglio di Istituto, per favorire il ricambio d'aria è sufficiente aprire le finestre per qualche minuto al cambio d'ora, mentre durante le lezioni si può tenere aperta una finestra con l'apertura a ribalta, o tenere la porta socchiusa.

Proprio lunedì mattina il sindaco Stefano Tonazzo ed il dirigente scolastico si erano sentiti, e fra le tante cose è stata affrontata anche questa questione. «Nella telefonata con il dirigente scolastico, dove tra le altre cose si è parlato anche delle lamentele da parte dei genitori per la questione delle finestre aperte - precisa il sindaco Tonazzo - mi è stato assicurato un pronto intervento per risolvere la questione, e già lunedì mattina la comunicazione è stata inviata anche a me. Ringraziandolo della collaborazione, mi auguro che la questione possa considerarsi definitivamente chiusa. Ringrazio anche il Presidente del Consiglio d'Istituto Daniele Sabbadin che si è fatto portavoce di molti genitori».

Barbara Turetta

