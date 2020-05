I SETTORI

PADOVA Si allunga la lista delle attività che possono riaprire la serranda. A tornare al lavoro saranno anche i negozi di biciclette e le toelettature per animali. Dopo una chiusura forzata durata quasi due mesi, anche a Padova si prova a tornare alla normalità. Il ministero dello Sviluppo economico martedì, infatti, ha dato il via libera all'inserimento nei codici Ateco di nuove attività che, di conseguenza, a brevissimo potranno ricominciare a lavorare. «A seguito del confronto intercorso tra il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sono stati aggiornati gli allegati del Dpcm del 26 aprile 2020 si spiega in un comunicato ufficiale del Mise - A partire da mercoledì potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d'arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia. Il provvedimento è stato registrato in data odierna dalla Corte dei Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale».

«Da quel che mi risulta ha spiegato ieri l'assessore al Commercio Antonio Bressa il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Quindi, prima delle riaperture sarà necessario attendere questo atto formale. In tutti i casi, è positivo che sia stata data questa opportunità anche a queste attività». Nell'attesa che la possibilità di alzare le serrane venga concessa anche ad altri esercizi commerciali, Bressa in queste settimane è impegnato soprattutto sul fronte dei tributi. E' di ieri, per esempio, la notizia che la prima rata della Tari è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno. «Sì, abbiamo deciso un nuovo deferimento della prima rata della Tari che, originariamente era fissato per il 16 marzo ma che, quando è scoppiata l'epidemia, è stato spostato al 16 maggio ha spiegato l'esponente del Partito democratico - Ci siamo resi conto, però, che questa data può rappresentare un problema per molte famiglie e attività economiche. Di conseguenza la abbiamo ulteriormente rinviata alla fine di giugno. Un termine che vale, appunto, sia per le imprese che per le utenze private». «Non è un caso che come data sia stata scelta il 30 giugno ha detto ancora l'assessore Si tratta, infatti, del termine ultimo per definire le tariffe del 2020. Per quel giorno contiamo che dal governo arrivino indicazioni chiare su come intervenire sulle tariffe applicate a quelle aziende e attività commerciali che, in teoria, sono chiamate a pagare la tassa sui rifiuti anche per il periodo in cui sono rimaste chiuse e, quindi, non hanno prodotto spazzatura».

La settimana scorsa, invece, sempre Bressa è intervenuto sulla Cosap. «Un primo dato è ormai assodato. È previsto l'azzeramento del canone di occupazione suolo pubblico per tutto il periodo di lockdown in favore delle attività chiuse per decreto ha concluso l'assessore - Poi c'è il lavoro sulla Fase 2 e su questo una cosa la possiamo dire con certezza. Tutto lo spazio pubblico che sarà necessario per adattare le dimensioni dei plateatici alle disposizioni di distanziamento sociale, lo daremo gratuitamente».

