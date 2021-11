Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA La Rianimazione centrale dell'Azienda ospedaliera ha raggiunto il limite. Da ieri tutti i 18 posti letto sono stati occupati da pazienti positivi in gravi condizioni. Il reparto, che fino a un paio di settimane fa ospitava sia pazienti Covid che altri degenti, rivive i momenti peggiori della pandemia.Il dottor Ivo Tiberio, che proprio a gennaio 2020 assunse il ruolo di primario trovandosi in poche settimane dritto in...