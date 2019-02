Restauro ex Intendenza di finanza: in centro passa una maxi-perforatrice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPADOVA E' stata una maxi-perforatrice a monopolizzare, ieri mattina, l'attenzione dei passanti in pieno centro. Ieri infatti, fino alle 13, è scattato il blocco alla circolazione in via Altinate, via Zabarella e via San Biagio per consentire al macchinario di raggiungere i cantieri dell'ex Intendenza di Finanza dove Beni stabili sta realizzando un complesso residenziale di lusso.Il piano proposto originariamente a palazzo Moroni prevedeva la realizzazione tra via Zabarella e via San Biagio di 65 appartamenti di lusso e 137 posti...